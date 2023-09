Napoli-Lazio | il fascino della sfida con due tifoserie ‘caldissime’ | venduti 1023 biglietti per il settore ospiti

Leggi su napolipiu

(Di sabato 2 settembre 2023)per ilper la delicatatra, in programma questa sera al Maradona. Sabato 2 settembre 2023 – Lasta preparando la delicata trasferta di, matchterza giornata di Serie A, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto appreso, sono statiper il, segno che anche in questa occasione i tifosi biancocelesti seguiranno la squadra in massa per supportarla. Un dato molto simile a quelloscorsa stagione, quando a marzo furono circa 1200 i ...