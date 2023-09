Napoli-Lazio | gol pazzesco di Luis Alberto con il tacco e pareggio di Zielinski | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) Continua il programma della 3ª giornata del campionato di Serie A e l’anticipo serale regala una sfida scoppiettante tra. L’avvio di stagione delle due squadre è stato molto diverso, ottimo per i campioni d’Italia e deludente per la squadra di Maurizio Sarri. La gara entra nel vivo al 30?: èa portare in vantaggio gli ospiti con un colpo dida impazzire. La risposta delè immediata: al 33? tiro dideviato e il portiere Provedel beffato per l’1-1. Ma che cazzo di gol!#pic.twitter.com/iPCu1mmJyw — CIRONazario Borini (@Ciroelnino83) September 2, 2023 ?GOAL1-1 ...