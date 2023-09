Napoli-Lazio | gol e fuorigioco | cosa è successo

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) –finisce 1-2, i biancocelesti vincono al Maradona una gara caratterizzata da 2 reti annullate ai capitolini. Il match fa discutere per le decisioni dell’arbitro Colombo dopo il ricorso al Var. Sul punteggio di 2-1, latrova per due volte la terza rete. In entrambe le occasioni, le segnature vengono cancellate dopo l’esame delle immagini televisive. Zaccagni segna il 3-1 dopo l’imbucata di Guendouzi: l’arbitro convalida, il Var lo richiama e al monitor viene individuato ildi Zaccagni. Pochi minuti dopo arriva il ‘3-1 bis’ e anche questa volta il gol viene annullato per undi Zaccagni. Il caso però è più controverso rispetto al precedente. Luis Alberto innesca Zaccagni, anticipato dall’intervento di Di Lorenzo: il tocco del difensore si trasforma ...

Il primo gol dilo segna Luis Alberto con uno splendido tacco sul primo palo

La Lazio vince in casa del Napoli conquistando la prima vittoria stagionale, in trasferta. Decisivo il gol di Kamada per l'1-2 finale. IN TRASFERTA – La Lazio vince in trasferta contro il Napoli ...