Napoli-Lazio 1-2 | Sarri batte Garcia con gol di Luis Alberto e Kamada

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) - Lavince 2-1 sul campo delnell'anticipo serale in calendario per la terza giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti si impongono con i gol di. Per i campioni d'Italia, momentaneo pareggio di Zielinski. La formazione di, al primo successo dopo 2 sconfitte, sale a 3 punti. Gli azzurri di, al primo k.o. del torneo, restano a quota 6. Ilsi fa vivo subito con il primo guizzo di Kvaraskhelia: percussione e tiro al 3', palla fuori. I padroni di casa mantengono l'iniziativa, Provedel però non deve intervenire fino al 21': ancora Kvaratskhelia, stavolta da fuori, e il portiere dellasalva. Il match si infiamma nel giro di 120 secondi. La...

Meret 5.5 Beffato di tacco da Luis Alberto e infilato da Kamada, il Var lo salva dalla goleada. Di Lorenzo 6 Ha il merito di battersi fino alla fine, ma stavolta senza lucidità. Rrahmani 6.5 ...Due gol annullati ai biancocelesti, uno fa discuterefinisce 1 - 2, i biancocelesti vincono al Maradona una gara caratterizzata da 2 reti annullate ai capitolini. Il match fa discutere per le decisioni dell'arbitro Colombo dopo il ricorso ...Commenta per primo Si può dominare una partita in molti modi, Luis Alberto ha scelto di farlo in quello più stiloso. Nel tabellino e negli occhi di chi ha guardatolo spagnolo ci è finito più volte e sfoggiando tutta la sua classe. Un gol di tacco per il vantaggio, una finta per liberare Kamada per il raddoppio: il Mago è tornato a dispensare i ...

I biancocelesti sbancano al Maradona. Gsperini stende il Monza. bene le Ferrari nel gp d'Italia. Continua la favola di Arnaldi agli Us Open ...Così Maurizio Sarri ha commentato, a Dazn, la vittoria della sua Lazio contro il Napoli. Le parole di Sarri dopo Napoli-Lazio Il tecnico biancoceleste ha spiegato: "La condizione fisica è buona e oggi ...