Napoli in Champions League | Il Calendario Si comincia in Portogallo | il 3 ottobre c’è il Real Madrid

(Di sabato 2 settembre 2023) Ildella fase a gironi dellaper ilè stato rilasciato. Ecco tutte le date importanti, incluso l’atteso scontro con ile il ritorno di Carlo Ancelotti al Maradona.. Ilè pronto a tornare in azione in, e ildella fase a gironi è finalmente stato svelato dalla UEFA. La squadra di Rudi Garcia è stata collocata nel Gruppo C e inizierà la sua avventura europea il 20 settembre, affrontando il Braga in trasferta in. Il debutto casalingo per i partenopei avverrà il 3, quando il...

Parte a settembre la nuova stagione della UEFALeague : si sfideranno Inter, Milan,e Lazio per la più importante competizione calcistica, per diventare campioni d'Europa. Otto ...La UEFA ha svelato ufficialmente il calendario delnei gironi della prossima edizione diLeague La UEFA ha svelato ufficialmente il calendario delnei gironi della prossima edizione diLeague. Ecco le date: ...Tutto pronto per la fase a gironi dellaLeague 2023/2024, la massima competizione europea per club che come ogni anno vede al via ... Saranno quattro le italiane al via:, Inter, Milan e ...

Non sono positive le ultime news per Garcia alla vigilia dell’importante sfida di campionato contro la Lazio di mister Maurizio Sarri Domenica sera il Napoli accoglierà… Leggi ...Parte a settembre la nuova stagione della UEFA Champions League: si sfideranno Inter, Milan, Napoli e Lazio per la più importante competizione calcistica, per diventare campioni d'Europa. Otto partite ...