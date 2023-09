Napoli | il killer 16enne di Giovanbattista ride davanti ai poliziotti

(Di sabato 2 settembre 2023) Una reazione sconcertante, che ha lasciato sbigottiti persino gli investigatori impegnati a interrogarlo.alla Polizia, L.B., ilaccusato di aver uccisoCutolo, si è messo are. Nessun segno di rimorso, nessuna compassione per la sua vittima., ildialla Polizia Un atteggiamento spavaldo è indifferente quello L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il primo cittadino, Gaetano Manfredi, ha espresso il suo cordoglio per 'un barbaro omicidio che addolora me e la città' e sottolinea di comprendere 'lo smarrimento della parte sana di'. ...Il suo direttore d'orchestra: 'Assassinato dalla città che non ha voluto lasciare' Chi è ildi Giovanbattista Cutolo La madre: 'Ucciso da un demone, figlio di un'altra' ...Due. Quella di un musicista della Nuova Orchestra Scarlatti, che a 24 anni aveva deciso di restare in città e mettersi in gioco qui nonostante avesse offerte di lavoro in luoghi in cui il ...

Napoli, giovane musicista ucciso da un 16enne per una bustina di ... Il Riformista

Nessun segno di rimorso, anzi. Quando gli hanno messo le manette ai polsi, L. B., il sedicenne accusato di aver ucciso Giovanbattista Cutolo, sorrideva. Un atteggiamento particolarmente ...«A poche ore da una tragica morte, da un omicidio di un povero ragazzo, il suo assassino viene celebrato come un divo. Come al solito, zero parole per la vittima e i suoi familiari».