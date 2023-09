Napoli | Garcia | “Meritavamo di essere avanti all’intervallo”

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlcade in casa alla terza giornata di Serie A contro la Lazio e il tecnico Rudiai microfoni di Dazn non si è detto soddisfatto del risultato: “diperché abbiamo fatto un primo tempo ottimo e un inizio di gara buono. Poi sull’unica uscita loro hanno fatto gol, 100% efficaci, poi abbiamo pareggiato presto e nel secondo tempo non siamo stati bravi sul palleggio. La Lazio ha meritato nel secondo tempo, ma nel complesso un pareggio sarebbe stato meglio. I ragazzi devono capire che quando non si può vincere, non si deve perdere”. “Sapevamo che con la Lazio serviva andareanziché recuperare, i loro attaccanti sono veloci e ti esponi. Ma siamo stati poco aggressivi e poco fortunati ...

Blackout potrebbe essere il termine adatto a descrivere la prestazione deldicontro la Lazio. Gli azzurri si spengono, dopo le prime due vittorie in campionato, facendosi annientare dalla Lazio che tra contropiede, ripartenze e gol annullati mette a segno due ...Ilaveva preso in mano la partita, la Lazio non e' uscita dalla meta' campo per oltre un ... Asfissiante il gioco della squadra di, intimoriti gli uomini di Sarri, furioso per i tanti ...5 : bruttoche ha la giusta reazione dopo il primo svantaggio ma non riesce a dare l'idea di forza come in passato. Il finale è brutto, senza la giusta cattiveria e addirittura solo il ...

La Lazio esce dal Maradona vittoriosa con il risultato di 1-2. Espugnato il Napoli di Garcia grazie alla rete di Luis Alberto e al primo gol in biancoceleste di Daichi Kamada. Al termine de match, il ...Il tecnico azzurro ha aggiunto: " Contro la Lazio meglio essere avanti che dietro, i loro attaccanti sono veloci e ti esponi. Siamo stati poco fortunati e poco aggressivi su alcune situazioni ...