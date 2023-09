Napoli e il retroscena Meret ai tempi di Luciano Spalletti | Rudi Garcia non ha cambiato idea

(Di sabato 2 settembre 2023) In casa, lo scorso anno, si è vissuto un sogno con la conquista dello Scudetto. Quest’anno,, ha il compito di ripetersi. Non sarà facile, ma ha disposizione una squadra ben plasmata da, il quale è riuscito a risolvere parecchi grattacapi, tra cui quello relativo ad Alex. La scorsa stagione, L'articolo

Queste le parole del numero uno della FIGC ai microfoni della Rai: Quindi ilsul primo incontro con l'ex allenatore delNotizie Calcio- Hirving Lozano è di fatto un giocatore del PSV. Il giocatore torna il Olanda e l'annuncio è ...anche il LA Galaxy La redazione americana di The Athletic riporta undi ...Dalle ore 18:30 collegamenti, esclusive, interviste edi mercato per restare sempre aggiornati su tutto ciò che succede in casadopo la conquista dello Scudetto. Oggi con Claudio ...

Retroscena Maxime Lopez: Rudi Garcia lo voleva per il centrocampo del Napoli fiorentina.it

Spunta un significativo retroscena riguardante il super bomber del Napoli, Victor Osimhen, e la Juventus targata mister Massimiliano Allegri ...Fa ancora discutere il gestaccio di Sarri ad un signore che lo avrebbe insultato, pare, per una foto non concessa dal mister dei biancocelesti.