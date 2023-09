Napoli | Demme escluso dalla squadra e dalla Champions | sarà fuori rosa fino alla conclusione del contratto

(Di sabato 2 settembre 2023) Concluso il mercato estivo, in casaè tempo di valutazioni. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha adottato una politica ferrea con tutti coloro che sono in scadenza dio che comunque non sono più nei parametri societari. Tra questi figura anche Diego, il quale è rimasto da separato in casa. Come riportato L'articolo

La SSCha comunicato la lista dei calciatori convocati per la gara casalinga di campionato contro la ... Politano, Lindstrom, Osimhen, Simeone, Kvaratskhelia, Raspadori, Zerbin; ASSENTI :...Con ogni probabilità senza. E soprattutto senza Kim uno dei principali protagonisti dello ... Non è ancora chiaro come giocherà ildi Garcia. Al di là dei moduli e dei numerini, l'idea del ...Nelle idee della Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato c'era anche quella di provare a prendereoltre a Maxime , con illa trattativa era in stato avanzato ma l'ultimo contatto avuto ...

Demme resterà fuori rosa fino a gennaio, ma spera ancora nei due mercati aperti Tutto Napoli

Diego Demme, almeno per ora, non si muove da Napoli. La sessione estiva del calciomercato non ha prodotto offerte utili ed in grado di accontentare tutte le parti: la cessione annunciata da tanti e in ...I convocati scelti dal tecnico francese Rudi Garcia in occasione di Napoli-Lazio: assente Demme e non solo, la decisione su Lindstrom ...