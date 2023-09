Myrta Merlino e il marito Marco Tardelli non hanno figli insieme | ma lei sì | chi sono e chi è il loro padre?

Non c'è dubbio chee Bianca Berlinguer saranno le grandi protagoniste della nuova stagione televisiva. Il motivo Entrambe le conduttrici hanno compiuto un grande salto e stanno per cimentarsi in nuove ...Poi da lunedì 11 settembre partirà la nuova edizione de La vita in diretta, la quinta condotta da Alberto Matano, che quest'anno avrà l'inedita concorrenza dialla guida di Pomeriggio ...... dal debutto di Bianca Berlinguer al ritorno di 'Fuori dal Coro', 'Quarta Repubblica', il 'Pomeriggio 5' difino al 'Grande Fratello'. Canale 5 e Rete 4, le dirette e i programmi in ...

Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, la foto scatena i social: "Attenti a quelle due" Il Tempo

«Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di ...Lunedì 11 settembre, l'appuntamento con la soap iberica è in programma dalle 16:10 alle 16:55 circa, dopodiché da martedì 12 settembre ci sarà una nuova variazione di programmazione in daytime, dovuta ...