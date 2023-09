Myrta Merlino e Bianca Berlinguer insieme sui social | Attenti a quelle due!

Leggi Anche Bianca Berlinguer: 'Nel mio talk darò voce a tutte le opinioni'e 'Pomeriggio Cinque'sarà al timone del programma pomeridiano di Canale 5 'Pomeriggio Ciqnue' dal 4 settembre e nelle settimane scorse he ha postato sui social le prime ...A dirlo al Corriere della Sera è la giornalista e conduttrice, alla vigilia del suo debutto al timone della trasmissione Pomeriggio 5, che riparte da lunedì 4 settembre su Canale 5. ...Una delle conduttrici più attese della nuova stagione televisiva è sicuramente, la quale ha assunto il ruolo di conduttrice principale di Pomeriggio 5 . Il programma va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, puntualmente alle ore 16:55 su Canale 5. Questa ...

Lo sfogo di Barbara D'Urso: “A Myrta Merlino uno studio più grande, durata più lunga e collocazione migliore” L'HuffPost

C’è chi è contento e anche convinto che Myrta Merlino farà un programma meno trash e chi invece sente già la nostalgia della d’Urso. Intanto la nuova conduttrice Mediaset su come sarà il programma, ...Le due conduttrici Mediaset sono al lavoro sui loro programmi "Pomeriggio Cinque" in onda su Canale 5 dal 4 settembre ed "E' sempre carta Bianca" in onda su Rete 4 dal 5 settembre ...