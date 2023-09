Mutui | in Italia i tassi più alti d’Europa

(Di sabato 2 settembre 2023) Gli Istituti di creditoni, in media, applicano un tasso pari al 4,23% suisuirecord in: rispetto ai principali Paesi europei, le banchene praticano le condizioni peggiori sui finanziamenti destinati all’acquisto di abitazioni. Con un tasso pari al 4,23% medio, nel nostro Paese si registra il livello più alto praticato dagli istituti di credito in Europa. Condizioni decisamente più favorevoli, invece, si riscontrano fuori dei nostri confini, considerano che inc’è una differenza di 52 punti base rispetto a Germania e Spagna (3,71%), di 135 punti rispetto alla Francia (2,88%), di 37 punti rispetto all’Austria (3,86%) e di 9 punti rispetto al Portogallo (4,14%). È quanto emerge da un documento del Centro studi di ...

Roma, 2 set. " "Secondo un'analisi del Centro studi Unimpresa, l'segna il triste record europeo dei tassi suidestinati all'acquisto di immobili. Si tratta di tassi medi del 4,23%, che mettono in grande difficoltà i cittadini italiani, rallentano l'...Va peggio sul fronte dei: nelle prossime riunioni della Bce, ricorda Assoutenti, ...di 125mila euro a 25 anni (la categoria di finanziamento per acquisto prima casa più diffusa in) ...Roma, 2 set. " "Con il 4,23% medio, insi registrano i tassi suidelle abitazioni più alti d'Europa. È quanto emerge da un documento del Centro studi di Unimpresa. Questo dato, che risulta impressionante se paragonato al 3,71% ...

assi sui mutui record in Italia, Unimpresa: "Sono i più alti d'Europa" Adnkronos

Archiviate le vacanze, al rientro, bruttissime sorprese aspettano le famiglie: come ogni anno, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha calcolato l’importo della stangata autunnale, con ...Costi in salita per scuola, mutui, spesa, benzina e bollette. I prodotti alimentari nel loro insieme costano il 10,7% in più rispetto allo scorso anno: le stime di Assoutenti ...