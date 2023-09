(Di sabato 2 settembre 2023) «suirecord in: rispetto ai principali Paesi europei, le banchene praticano le condizioni peggiori sui finanziamenti destinati all’acquisto di abitazioni. Con un tasso pari al 4,23% medio, nel nostro Paese si registra il livello più alto praticato dagli istituti di credito in» . A scriverlo in una nota è Unimpresa . Condizioni decisamente più favorevoli, invece,...

"È complesso " osservano gli analisti del Centro studi di Unimpresa - individuare i motivi di questi anomali spread sui tassi per iin Europa. Le spiegazioni senza dubbio non risiedono nei ...Quando eravamo chiusi inper il Covid , scontate le tragedie del lockdown il Ftse Mib ha ...con largo anticipo la china drammatica lungo cui si era incamminata l'America nel 2008 con i...A questo si aggiunga il caroche rende sempre più difficile l'acquisto di una prima. Un dato recente ci dice che stava aumentando l'indebitamento delle famiglie per far fronte alle spese ...

Mutui, casa quanto mi costi! In Italia i tassi più alti d'Europa Gazzetta del Sud

Con un tasso pari al 4,23% medio, nel nostro Paese si registra il livello più alto praticato dagli istituti di credito in Europa. A scriverlo in una nota è Unimpresa ...Secondo Unimpresa le banche italiane praticano le condizioni peggiori sui mutui con tassi pari al 4,23% medio, i più alti in Europa ...