Mutui casa | il documento di Unimpresa | quelli italiani i più alti d’Europa

(Di sabato 2 settembre 2023) Secondo undel Centro studi di, in Italia le banche praticano le condizioni peggiori sui finanziamenti deidestinati all’acquisto delle case. Dato più alto rispetto agli altri paesi europei, è allarme sui tassi applicati dalle banche in Italia per i finanziamenti sull’acquisto delle case. Il dato è allarmante soprattutto se confrontato col resto dei Paesi europei., In Italiapiù cari, foto notizie.comIl dato numerico parla chiaro: tasso di interesse pari al 4,23%. La rivelazione arriva da undel Centro studi di, che mette in rilievo come condizioni di vantaggio, o comunque migliori quando si chiede un mutuo agli istituti di credito, si riscontrino al di à dei ...

"È complesso " osservano gli analisti del Centro studi di Unimpresa - individuare i motivi di questi anomali spread sui tassi per iin Europa. Le spiegazioni senza dubbio non risiedono ..."È complesso " osservano gli analisti del Centro studi di Unimpresa - individuare i motivi di questi anomali spread sui tassi per iin Europa. Le spiegazioni senza dubbio non risiedono ...Quando eravamo chiusi inper il Covid , scontate le tragedie del lockdown il Ftse Mib ha ...con largo anticipo la china drammatica lungo cui si era incamminata l'America nel 2008 con i...

Mutui, casa quanto mi costi! In Italia i tassi più alti d'Europa Gazzetta del Sud

Con un tasso pari al 4,23% medio, nel nostro Paese si registra il livello più alto praticato dagli istituti di credito in Europa. A scriverlo in una nota è Unimpresa ...Secondo Unimpresa le banche italiane praticano le condizioni peggiori sui mutui con tassi pari al 4,23% medio, i più alti in Europa ...