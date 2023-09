Musicista ucciso | 16enne conferma la confessione davanti al gip

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHato al gip del tribunale dei Minorenni di Napoli Valeria Veschini laresa durante l’interrogatorio in Questura, ilche all’alba del 31 agosto scorso, nella centralissima piazza Municipio, hacon tre colpi di pistola il24enne Giovanbattista Cutolo al culmine di una lite scoppiata per uno scooter parcheggiato male. L’udienza è durata circa un’ora e mezza. Il giovane – secondo quanto riferisce il suo legale, l’avvocato del Foro di Santa Maria Capua Vetere Davide Piccirillo – è sembrato più cosciente della tragedia causata e con un atteggiamento più remissivo rispetto a quello mostrato in occasione del fermo. Al giudice ha detto di essersi solo difeso e che la pistola – trovata e di proprietà del gruppo – gliel’ha passata uno dei ...

Napoli . Giovanni vive!' È l'urlo gridato a gran voce dal lungo corteo in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il, che partito da piazza Bellini è sfilato per le strade di Napoli. Tra la folla i genitori e un folto numero di cittadini. La madre di Giovabattista, Daniela Di Maggio, indossa una ...Una legge nel nome di Giovanbattista Cutolo ed una piazza a lui dedicata. Sono le richieste di Daniela Di Maggio, la mamma delin piazza Municipio a Napoli, che ha partecipato a un presidio promosso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Una legge che preveda abbassamento dell'età imputabile e certezza ...Preghiera in piazza Municipio dove è statoGiogiò. L'appello della madre della vittima: "Date un segnale, venite alla messa come se ci fosse ...

Sono comparsi diversi mazzi di fiori e messaggi sul luogo dove nelle prime ore di giovedì 31 agosto è stato ucciso a colpi di pistola il 24enne Giovanbattista Cutolo durante una lite per un…