La privatizzazione di Bancairrompe sul Lago di Como eil dibattito all'interno della maggioranza di governo. Nella seconda giornata del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, è il vicepremier Antonio Tajani a ...Gli acquisti hanno premiato anche Cnh (+2,6%), Interpump (+2,6%) e Iveco (+2,3%). Denaro sulle banche, da Bper (+2,3%) a UniCredit (+1,9%), passando per Banco Bpm (+1,5%) e(+1,3%). Gli istituti di credito hanno beneficiato, tra le altre cose, delle indicazioni del vicepremier Antonio Tajani che, in un'intervista al Sole 24 Ore, ha ribadito come Forza Italia stia ...... dall'altrauna nuova luce sulle prossime mosse delle banche centrali, che dovranno tener ... Il cattivo umore ha colpito anche le banche:- 2,29%, Banco Bpm - 0,73%, Unicredit - 0,45%. ...

Mps accende Cernobbio, Tajani: 'Vendere presto'. Ma la Lega frena Tiscali Notizie

Cernobbio (Como), 2 set. (askanews) – La privatizzazione di Banca Mps irrompe sul Lago di Como e accende il dibattito all’interno della maggioranza di governo. Nella seconda giornata del Forum ...