Moviola Udinese-Frosinone | l’episodio chiave del match

(Di sabato 2 settembre 2023)arbitraledelvalido per la terza giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la terza giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Guida.DEL

All'Arena, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 trae Frosinone: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Arena,e Frosinone si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Frosinone: sintesi e...... 1 - 1 in casa col Torino del 13 novembre 2022 e 1 - 0, sempre in casa, contro l'del 23 ... Roma - Milan, i casi da. Questi i principali episodi dubbi. Al 7' contatto tra Rui Patricio e ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Salernitana -1 - 1 Massa (Var: Di Martino) 6,5 Gara spigolosa, ma lui la rende facile. ...

Udinese-Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

All’Udinese Arena, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Udinese Arena, Udinese e Frosinone si a ...I giallorossi erano imbattuti in precedenza con il fischietto riminese in campo, due confronti prima di ieri: 1-1 in casa col Torino del 13 novembre 2022 e 1-0, sempre in casa, contro l’Udinese del ..