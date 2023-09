Motomondiale | Gp Catalunya Bagnaia conquista la pole

Alle 15, sul circuito spagnolo, è in programma la Tissot Sprint BARCELLONA () - Francesco Bagnaia ha firmato la pole position con il tempo di 1'38"639, record della pista a Montmelò. Completano la prima fila Aleix Espargaro (Aprilia, +0"104) al secondo posto e Miguel ...Il MotoGP didel 2003 si corse il 15 Giugno sul circuito del Montmeló. In quella stagione,... Il leader delad oggi non ha mai vinto al Montmelò, in nessun campionato. Uno sguardo ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti GPMontmeló, i segreti del circuito curva dopo curva Ilfa tappa sul circuito di Montmeló e il nostro Mauro Sanchini ci porta a scoprire i ...

MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Catalogna in diretta: orari e dove vederle in TV Fanpage.it

Le impressioni di Bezzecchi a giornata conclusa È stato un venerdì a due facce per il Mooney VR46 Racing team al Montmelò, se si guardano i risultati della classifica. Dopo una mattina in cui Marco Be ...Alle 15, sul circuito spagnolo, è in programma la Tissot Sprint BARCELLONA (CATALUNYA) (ITALPRESS) - Francesco Bagnaia ha firmato la pole ...