Motomondiale | Gp Catalogna | Espargaro vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Vinales

Sprint: l'ordine di arrivo (in aggiornamento) Aleix Espargaro Bagnaia Vinales ......di Sprint Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e buona lettura della cronaca testuale della Sprint del Gran Premio didella classe MotoGP. La novità principale del...La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche di Moto2 del Gran Premio di2023 , undicesimo appuntamento del. Sul circuito catalano è il britannico Jake Dixon a mettere tutti in fila: secondo posto per Aron Canet e Ai Ogura che completano la prima ...

MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Catalogna in diretta: orari e dove vederle in TV Fanpage.it

Il padrone di casa domina con la sua RS-GP, il leader del Mondiale si difende dagli attacchi di Vinales e allunga ancora in vetta alla classifica ...Francesco Bagnaia è scattato bene dalla pole position mantenendo la testa della corsa. Alle spalle del pilota Ducati ha preso la seconda posizione Maverick Vinales, partito finalmente bene quest’oggi.