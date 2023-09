MotoGp oggi Barcellona | orari in tv | dove vedere il gp in diretta e in differita Sky e Tv8

Leggi su today

(Di sabato 2 settembre 2023) Undicesimo appuntamento stagionale per la. Questo weekend si corre il Gp dial Montmelò e il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia (Ducati) è il favorito dopo il trionfo in Austria e le prestazioni offerte sinora.Il suo primo inseguitore è Jorge Martin (Pramac Racing)...