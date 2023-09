MotoGP | Miguel Oliveira | “Senza il traffico di Marquez potevo fare la pole La Sprint Race? Ci proverò”

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Il grande protagonista, per il momento, del sabato del Gran Premio di Catalogna èombra di dubbio,. Il portacolori del team RNF Aprilia, infatti, dopo aver concluso in vetta la FP2 e la Q1, ha replicato anche nella Q2, centrando un ottimo terzo posto, che permetterà al lusitano di scattare dalla prima fila dello schieramento di partenza dellaodierna (ore 15.00) e la gara lunga di domani. Laposition dell’undicesimo appuntamento del Mondiale di2023 è andata al solito Francesco Bagnaia con il tempo di 1:38.639 con 104 millesimi di vantaggio sul padrone di casa per eccellenza, Aleix Espargarò, e 109 proprio su, che qui vinse nel 2021. Quarta posizione per Maverick Vinales a ...