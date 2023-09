MotoGP | Marc Marquez | “Sprint divertente | domani sarà importante gestire le gomme”

(Di sabato 2 settembre 2023)ha centrato l’undicesima piazza nellaRace del GP di Catalogna, undicesima tappa del Motomondiale 2023 di. Il pilota in forza alla Repsol Honda Team HONDA nello specifico ha registrato un gap di +11.823 rispetto ad Aleix Espargarò, leader della gara con 20:02.7440. Un risultato di buona fattura per lo spagnolo, apparso in grande spolvero soprattutto nei primi giri, salvo poi cedere il passo agli altri centauri. Un fattore questo confermato anche dal diretto interessato giunto ai microfoni di Sky Sport: “”Oggi è strano dirlo, ma è stato un giorno molto buono, in qualifica ho fatto quello che potevo – ha detto– Lami ha divertito, per cinque giri ho potuto vedere i primi che erano davanti guidando aggressivo, poi ho distrutto troppo i ...

... perMarquez, 11° al traguardo, e Quartararo: il francese è 18°, sfibrato e innervosito dale prestazioni imbarazzanti della sua Yamaha. Questa la classifica del Mondiale didopo la Sprint ...Podio italiano, l'Aprilia è da record Aprilia - Ducati - Aprilia: il podio dellaè ancora ...Marquez era partito molto bene, col passare dei minuti i limiti della sua Honda si sono fatti ...Quarto un Binder, mandato largo alla prima curva da un Alex Marquez che chiude poi 10° davanti a un gruppetto formato dal fratello, da Luca Marini e da Diggia. Quinto Jorge Martin che recupera ...

Bagnaia: "Marc in Pramac Meglio per lui, per la MotoGP non so" Motorsport.com - IT

La prima è mancata mentre la seconda no. Il sabato della MotoGP a Barcellona è stato entusiasmante ... soltanto decimo con la Ducati del Mooney VR46 mentre Marc Marquez è undicesimo. Aleix Espargaro ...Giornata da dimenticare per i team giapponesi che vedono nell'undicesimo posto di Marc Marquez il risultato migliore. In ottica iridata, il secondo posto ottenuto nella Sprint Race ha permesso a Pecco ...