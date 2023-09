MotoGP | le pagelle del GP di Catalogna 2023 | Espargaro fa faville | solido Bagnaia

(Di sabato 2 settembre 2023) Aleixvince la Sprint Race del Gran Premio di. Alle sue spalle Francescoe Maverick Vinales, protagonisti di un duello intenso. Ecco ledella gara di oggi: ALEIX: 10 Perfetto, che conquista una prima posizione stellare, raggiunta con un buon sorpasso su. Gara di casa per lui, che inizia il weekend nel migliore dei modi. FRANCESCO: 9 Ottima prestazione per il campione in carica, che porta a casa un secondo posto meritato dopo una strenua difesa su Vinales. L’italiano non riesce a trovare la vittoria, ma colleziona un importante bottino di punti, che potrebbero fare la differenza per la cosa al titolo. MAVERICK VINALES: 8.5 Buona performance anche per Vinales, che conquista il ...

Altrettanto onestamente, nel giudizio di Paolo Beltramo, non ci sembra ci fosse nulla di particolarmente duro al netto del voto insufficiente secondo una visione che, trattandosi di, è per ...... ma per confermarsi campione serve vincere e "Pecco" lo fa con grande superiorità per la gioia di Ducati sempre più leader della. Marco BEZZECCHI: 8,5 - Marco fa di tutto per esaltare il ...... ma per confermarsi campione serve vincere e "Pecco" lo fa con grande superiorità per la gioia di Ducati sempre più leader della. Marco BEZZECCHI: 8,5 - Marco fa di tutto per esaltare il ...

MotoGP 2023 | MotoGP Austria 2023, le pagelle di Spielberg Motorbox

Al via una nuova stagione sportiva: il campionato di Serie A, le ultime battute di Moto Gp e Formula 1, il grande tennis. Repubblica ti accompagna tra gli eventi sportivi: registrati per rimanere ...Ok, ma cosa è successo tra Maverick Vinales e Sky Niente di grave, anzi: mentre c’è chi si preoccupa del politically correct ovunque, anche nelle corse, questa storia ci dimostra che ci sono ancora p ...