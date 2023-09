MotoGp Gp Catalunya 2023 | Oliveira | “Buona prima fila | per la vittoria ci crediamo”

(Di sabato 2 settembre 2023) La vera soprese delle Qualifiche del Gp didelè sicuramente Miguel, pilota Aprilia RNF, che si è messo nellainsieme a Pecco Bagnaia della Ducai e ad Aleix Espargaro dell’Aprilia. A fine sessione il pilota della RNF ha parlato a Sky Sport. Le parole di: “Sorpasso a Marquez? Diciamo che ho imparato da Rossi nel 2009. In quel giro Marc voleva agganciarsi a Pecco e ho visto che stava ritardando, quindi dovevo assolutamente passarlo. Essere inè un ottimo risultato. Stiamo cercando di fare del nostro meglio in tutte le gare. Io il venerdì sono ancora lontano a livello di guida e devo adattarmi ancora tanto a questa moto.? Si può fare, ma vale lo stesso anche per molti altri ...

23° in carriera e 80° pole per la Ducati in

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) conquista la pole position nel Gran Premi Monster Energy de Catalunya precedendo Aleix Espargaró (Aprilia Racing) e Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP™ Team) ...Dopo le convincenti prove libere, Pecco Bagnaia si è ripetuto nelle qualifiche del Gp di Catalogna conquistando la pole position. Il centauro della Ducati ha ottenuto il miglior tempo in 1:38.639 ...