MotoGP | GP Catalogna 2023 | risultati e classifica Sprint Race | vince Aleix Espargaro

Aleix Espargaro (Di sabato 2 settembre 2023) ha vinto la Sprint Race del GP di Catalogna. Seguono sul podio Francesco Bagnaia e Maverick Vinales dopo una lotta serrata per la seconda piazza. Bene Martin, quinto, mentre faticano Miller e le Yamaha. Caduto Pol Espargaro.

RISULTATI DELLA SPRINT RACE:
1. Aleix ESPARGARO
2. Francesco BAGNAIA
3. Maverick VINALES
4. Brad BINDER
5. Jorge MARTIN
6. Miguel OLIVEIRA
7. Johann ZARCO
8. Marco BEZZECCHI
9. Enea BASTIANINI
10. ALEX MARQUEZ
11. Marc MARQUEZ
12. Luca MARINI
13. Fabio DI GIANNANTONIO
14. Raul FERNANDEZ
15. Franco MORBIDELLI
16. Jack MILLER
17. Augusto FERNANDEZ
18. Fabio QUARTARARO
19. Iker LECUONA
20. Takaaki NAKAGAMI
21. Joan MIR

La Aprilia di Aleix Espargaro ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna. Dietro allo spagnolo la Ducati del campione del mondo Francesco Bagnaia e l'altra Aprilia ufficiale di Maverick ...Il padrone di casa domina con la sua RS-GP, il leader del Mondiale si difende dagli attacchi di Vinales e allunga ancora in vetta alla classifica ...