MotoGP | Francesco Bagnaia | “Contento del risultato | dobbiamo guadagnare ancora qualcosa”

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo una davvero divertentissima lotta con Macerick Vinales,“Pecco”ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race del GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di. Undavvero rilevante per il detentore del titolo che, seppur con una moto in questo weekend inferiore alle Aprilia, ha fatto la differenza grazie a una guida pazzesca facendo perno soprattutto sulla forza della frenata. Grazie a questo prezioso piazzamento Pecco è salito a quota 260 punti nella classifica piloti, tenendo a debita distanza Martin, lontano 66 punti a quota 194. Grandissima la soddisfazione del fenomeno della Ducati che, giunto al parco chiuso, ha espresso tutte le sue sensazioni a caldo. “E’ sempre meglio vincere ma sono felice – ha dettoin ...