MotoGp Barcellona | Espargaro vince la gara sprint

Leggi anche, Bagnaia in pole con DucatiGp: Espargaro e Aprilia imprendibili per Bagnaia . Gp: Espargaro e Aprilia imprendibili per Bagnaia. Per una volta la Ducati e Bagnaia devono inchinarsi ma a ...- Aleix Espargaro vince la Sprint al Gran Premio di Catalogna , undicesimo appuntamento stagionale della. Sul circuito di, il pilota di casa fa volare la sua Aprilia battendo anche la Ducati di Pecco Bagnaia, reduce da un weekend dominato in Austria nell'ultima tappa di agosto. Sul ...

Aleix Espargaró vince la Sprint Race, 2° Bagnaia Sky Sport

Andate in archivio le qualifiche del GP di Catalogna, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona, i centauri hanno lavorato per trovare la quadra dell'assetto su una pista di non s ...BARCELLONA - E' Aleix Espargaro a conquistare la Sprint nel Gran Premio di Catalogna, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. E' un trionfo per il pilota di casa, che va in fuga a ...