MotoGp Barcellona | Bagnaia in pole con Ducati

(Di sabato 2 settembre 2023) Il campione del mondo e leader iridato parte davanti a tutti Peccoconquista laposition classedel Gp di Catalogna 2023, sul tracciato di. Il campione del mondo, leader del Mondiale con la, nelle qualifiche è il più veloce con il giro record in 1’38?639.partirà davanti alle Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro (1’38”743), protagonista ieri nelle prove libere, e del portoghese Miguel Oliveira (1’38”748). Quinto tempo per la Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (1’38”772), seguito dalle Pramac del connazionale Jorge Martin (1’38”797) e del francese Johann Zarco (1’38”858). Decimo tempo per Marco Bezzecchi (1’39”368) con ladel team Mooney VR46. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

