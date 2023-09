MotoGP | Aleix Espargarò trionfa nella Sprint di Barcellona davanti a Bagnaia e Viñales 5° Martin | 8° Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023)conferma il suo feeling eccezionale con il circuito di Montmelò e vince con grande autorità ladel Gran Premio di Catalogna 2023, valido come undicesimo round stagionale del Mondiale. Il padrone di casa catalano dell’Aprilia ha imposto un ritmo strepitoso, effettuando il sorpasso decisivo alla staccata di curva 1 sulla Ducati di Francescoa 6 giri dalla fine e andando poi in fuga solitaria verso il successo. Il nativo di Granollers ha preceduto all’arrivo proprio Pecco, bravo a difendere strenuamente la piazza d’onore dagli attacchi di un arrembante Maverickcon la seconda Aprilia ufficiale. Bellissima gara tutta all’attacco per il sudafricano della KTM Brad Binder, autore di una rimonta esaltante dalla nona alla quarta posizione anche ...