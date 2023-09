Motogp | a Barcellona ancora Bagnaia | pole Ducati davanti alle tre Aprilia di Espargaro | Oliveira e Vinales

(Di sabato 2 settembre 2023) Ci saràuna volta ladi Peccoa tutti alla partenza della sprint race e della gara della. Il campione del mondo in carica si prende lain 1.38.639 e lascia dietro di sé un terzetto di, fin qui mattatori del weekend nelle prove libere. Aleixsi deve “accontentare” della seconda piazza, terzo sulla Rs-Gp del 2022 e Maverick. I distacchi sono da fotofinish: 104 millesimi il secondo, 109 il terzo, 133 il quarto.alla quinta piazza, occupata da Martin suPramac, non si va oltre i due decimi. Johann Zarco, sempre Pramac, è sesto a 219 millesimi. ...

Il campione del mondo e leader iridato parte davanti a tutti Pecco Bagnaia conquista la pole position classedel Gp di Catalogna 2023, sul tracciato di. Il campione del mondo, leader del Mondiale con la Ducati, nelle qualifiche è il più veloce con il giro record in 1'38"639. Bagnaia partirà ...Qualifiche Gp Catalunya,2023. Circuito diMontmelò, 2 settembre 2023. Bagnaia conquista la pole del GP, firmando anche il nuovo record della pista con 1:38.639 (in aggiornamento) Gp Catalunya: ......con KTM La prima notizia della mattinata diarriva dalla KTM, che ha comunicato il prolungamento del contratto con il collaudatore Dani Pedrosa, vecchia conoscenza del Circus., un ...

MotoGP, LIVE Qualifiche Barcellona: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

Le impressioni di Bezzecchi a giornata conclusa È stato un venerdì a due facce per il Mooney VR46 Racing team al Montmelò, se si guardano i risultati della classifica. Dopo una mattina in cui Marco Be ...L’alfiere della Ducati partirà dalla prima fila in gara Sprint e domenica nella gara ufficiale insieme ad Espargarò e Oliveira ...