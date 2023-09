Motociclismo | il Mugello ospita giovani ucraini

(Di sabato 2 settembre 2023) L’autodromo delhato un gruppo dirifugiati dall’Ucraina. L’evento è nato da una collaborazione tra Federazione motociclistica italiana e ‘Hope Ukraine foundation’. Il presidente Fmi Giovanni Copioli ha incontrato un gruppo della fondazione, dichiarando: “Siamo felici di dare loro un momento di distrazione, è importante portare questi ragazzi a vivere vari momenti sportivi come questo, dopo aver assistito anche agli allenamenti del Milan e della Juventus. Anche le gare in pista possono essere un momento per staccare il pensiero dalla situazione nel loro Paese. E’ un vero piacere, oltre che un dovere,rli qui e magari speriamo di infondere a qualcuno di loro la passione per ile la voglia di provare ad avvicinarsi a questo mondo“. SportFace.

MOTORI - Un fine settimana forse decisivo per le chances di Filippo Bianchi di vincere il Trofeo Aprilia 660 di motociclismo. Sulla prestigiosa e bellissima pista del Mugello il 18enne centauro lucchese sarà impegnato già da questo venerdì prima prove cronometrate e poi nelle qualifiche 1 che serviranno a determinare la griglia di partenza. L'abruzzese Bruno Ieraci (Kawasaki) arriveranno all'autodromo del Mugello di Scarperia per tentare di conquistare anticipatamente i rispettivi titoli nel Campionato italiano velocità di motociclismo. Tragedia al Mugello, dove un 52enne è morto all'autodromo di Scarperia (Firenze) in un incidente mentre partecipava a una gara amatoriale di motociclismo. L'uomo è entrato in contatto sul circuito con altri due piloti.

Dramma al Mugello, muore un pilota durante il Trofeo Amatori Motociclismo.it

Un gruppo di giovani fuggiti dalla guerra ha avuto la possibilità di assistere alle competizioni motociclistiche sul leggendario tracciato del Mugello. MUGELLO - Sono state raccolte 2200 firme per chiedere più controlli e più sicurezza sulle strade mugellane. E nella frazione firenzuolina di Traversa si è tenuto un incontro per fare il punto della situazione.