Moto3 | GP Catalogna 2023 | Ortolà strappa la pole position | delude Masia | 5° Bertelle

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo una sessione di qualifiche decisamente sui generis Ivanhato laal GP di, undicesimo appuntamento del Motomondialedi. Il pilota in forza alla Angeluss MTA Team è riuscito nell’impresa compiendo un grande giro sotto la bandiera a scacchi, beffando dunque la concorrenza. Nello specifico l’iberico ha ottenuto la primadella carriera girando in 1:48.205, precedendo Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajò), secondo a +0.304, e Joel Kelso (CFMOTO Racing PruestelGP), terzo con +054. Relativa delusione invece per Juame(Leopard Race) che, dopo delle prove a dir poco maiuscole, si è dovuto accontentare solo della quarta moneta girando con un ritardo di +0.078, complice anche le condizioni ...

Orari MotoGP 2023 Sky e NOW Sabato 2 settembre Ore 8.35: prove libere 3 Ore 9.10: qualifiche Moto2 Ore 14.55: Sprint Race MotoGP Domenica 3 settembre Ore 21.35: gara MotoGP in differita

La mattina di prove a Catalunya vede, rispettivamente, Miguel Oliveira, Jake Dixon e Collin Veijer ottenere il primo tempo nella propria classe.La marcia di avvicinamento a Misano è cominciata. Questo fine settimana Barcellona ospita il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, undicesimo appuntamento della stagione 2023 che apre il "back to back" ...