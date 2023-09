Moto2 | GP Catalogna 2023 | Arbolino irriconoscibile partirà dalla Q1 | Acosta in ritmo

(Di sabato 2 settembre 2023) Come prevedibile, TonyQ1 al GP di, undicesimo appuntamento del Mondiale. Il pilota italiano, al momento in lotta per la lotta al titolo, ha confermato la grande fatica già notata nelle prime due sessioni di prova anche nella FP3, piazzandosi lontanissimo dal vertice, trovando addirittura la ventunesima piazza nella classifica combinata. Una situazione difficilissima da digerire per il centauro dell’Elf Marc VDS Racing Team che, malgrado la hard piazzata dietro, ha racimolato soltanto 1:45.198, piazzandosi a distanza siderale dalle zone alte. Dentro invece il leader Pedro(Red Bull KTM Ajo) il quale ha centrato la Q2 girando sempre con grandee trovando in questa occasione il settimo tempo con 1:44.565. Il più veloce ...

... Sprint Race MotoGP Domenica 3 settembre Ore 21.35: gara MotoGP in differita Orari MotoGP2023 Sky e NOW Sabato 2 settembre Ore 8.35: prove libere 3 Moto3 Ore 9.20: prove libere 3Ore ...... Race Anatomy MOTOGP: IL GP DILIVE SU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW VENERDI 1 SETTEMBRE Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.45: prove libere 1Ore 10.40: ...Ai Ogura fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere delladel GP di2023 in programma al Montmelò. Il pilota nipponica della Honda chiude il suo miglior giro in 1:44.804, guidando una classifica davvero molto corta, in cui lo inseguono tre ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP Catalunya Sky Sport

Arbolino 11°, Vietti 13°. Domenica la gara di Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ...La marcia di avvicinamento a Misano è cominciata. Questo fine settimana Barcellona ospita il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, undicesimo appuntamento della stagione 2023 che apre il "back to back" ...