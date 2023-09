Mostra di Venezia | ' Poor Things' un ritratto di donna libera dagli schemi sociali

80ªd'Arte Cinematografica di. Alla 80ªd'Arte Cinematografica diproseguono anche le attività di Coming Soon Service nel quartier generale della Villa il ...AGI - In occasione dell'ottantesima edizione dellaInternazionale d'Arte Cinematografica, Giorgio Armani torna aper celebrare la città con una nuova tappa delle One Night Only . One Night Onlyavrà inizio con una sfilata ...Occhi puntati sul film di Stefano Sollima con un cast spettaolare composto da Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini. Protagonista è la Roma criminale con le storie ...

Csc, Sangiuliano: "Castellitto Ora godiamoci Mostra Venezia poi si vedrà" Adnkronos

Le manifestazioni culturali di rilievo, di cui la Mostra del Cinema di Venezia fa sicuramente parte, servono anche per sollevare dubbi, riflessioni. Ed è quello che è accaduto durante la conferenza ...140 minuti di sorpresa, risate inaspettate, genio creativo, tutto questo è Povere Creature di Yorgos Lanthimos, film in concorso alla 80esima Mostra d’Arte cinematografica di Venezia, protagonista del ...