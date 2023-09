Mostra di Venezia | DVF Awards | premiata l’avvocata Amal Clooney

Non c'è nulla da fare, parte di coloro che seguono le vicende cinematografiche e glamour delladel Cinema dinon riescono proprio a digerire che durante i giorni dell'evento il red carpet venga invaso da influencer e personaggi che non hanno niente a che vedere con la settimana ...Terzo giorno di proiezioni all'80ªdel Cinema della Biennale di. Sul tappeto rosso tre autori molto attesi: il primo è l'audace e visionario regista greco Yorgos Lanthimos, che torna in gara a cinque anni dal successo ...L'annuncio è stato fatto con un video chela nuova Fiat 600 (sarà svelata il prossimo 4 ... Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu, Verde ...

A Venezia l'originale mostra fotografica sui Tarocchi di Pino Settanni Libreriamo

Aggro Dr1ft di Harmony Korine è stato proiettato nelle scorse ore in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e, come prevedibile, ha scatenato una ...Alcune di queste opere sono state appositamente create per l’occasione, come per esempio l’istallazione al Loggiato San Francesco di Luca Buvoli, artista italiano che vive a New York e la cui ultima ...