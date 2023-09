"Verso le 23.00 ora di(le 22:00 in Italia) dell'1 settembre, un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico sul territorio della Federazione Russa con un velivolo senza ...Il ministro della difesa Shoigu ha affrontato la questione acon il collega turco, per ... tre droni navali sono statinella notte nei pressi di un ponte in Crimea , secondo le autorità ...Tuttavia, il sindaco di, Sergei Sobyanin, ha dichiarato dal suo canale Telegram che i droni su Lyubertsy sono statisenza causare danni e/o vittime. Comunque, come nel caso di ...

Mosca, abbattuti droni ucraini nella regione di Belgorod Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il ministero della Difesa russo ha reso noto che le forze difesa aerea del Paese hanno abbattuto ieri sera un drone ucraino nella regione di Belgorod, e questa mattina due dron ...Il Cremlino ha aggiunto il giornalista e premio Nobel Dmitry Muratov alla lista di agenti stranieri, un'etichetta che le autorità usano comunemente per soffocare i critici. Muratov è direttore di uno ...