Mohamed al Fayed, il miliardario egiziano simbolo del self made man, già proprietario dei famosi magazzini inglesi 'Harrods e della squadra del Fulham. Mohammed Al-Fayed, uno dei miliardari più longevi al mondo. L'egiziano si è spento a Londra, sua città d'adozione, all'età di 94 anni.

Morto a Londra il miliardario Mohamed Al Fayed, aveva 94 anni TGLA7

Era il padre di Dodi, compagno di lady Diana, vittima, con la principessa, dell'incidente sotto il ponte de l'Alma a Parigi.Parla Alberto Repossi, il gioielliere dell’anello acquistato per Lady D pochi giorni prima dell’incidente a Parigi: «Don Chisciotte contro l’establishment. Non si rassegnò mai» ...