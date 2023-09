Morto a 68 Jack Sonni | chitarrista dei Dire Straits

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 1 set. (Adnkronos) –a 68 annidei. A dare la notizia è la stessa band. “Un triste addio al nostro vecchio amico, che ho conosciuto mentre lavorava al Rudy’s Music Stop sulla 48th St – si legge nel post –era un vero appassionato di chitarra che amava suonare, suonare e parlare con chitarre e amplificatori tutto il giorno”, scrive sul proprio profilo Mark Knopfler, il fondatore nel 1977 del gruppo britannico insieme al fratello David, a John Illsley e a Pick Withers. “Si è unito a noi in tournée durante l’era dei Brothers in Arms e subito si è ambientato bene.ha stretto amicizia ovunque andasse e mancherà ai suoi numerosi amici in tutto il mondo. I ...

Se n'è andato un mito:Sonni, il chitarrista dei Dire Straits , èall'età di 68 anni. Non si sa molto sulle cause della sua dipartita: erano girate delle voci che avesse qualche problema di salute, che non ...a 68 anniSonni, chitarrista dei Dire Straits. A dare la notizia è la stessa band. 'Un triste addio al nostro vecchio amicoSonni, che ho conosciuto mentre lavorava al Rudy's Music ...Come selo Squartatore si candidasse a gestire una casa famiglia. Sembra un paradosso ... Ora, Tajani è chiamato a stendere le regole per il congresso che si è affrettato a indire non appena...

Morto Jack Sonni, chitarrista che suonò con i Dire Straits Agenzia ANSA

Malato da tempo, le origini della sua malattia non sono mai state rivelate. La morte di Jack Sonni (Sky Tg24 ) È morto Jack Sonni, il chitarrista dei Dire Straits: "Il nostro amato Jack ha lasciato un ...«Apprendo con tristezza della morte di Jack Sonni, abbiamo adorato averlo con noi nel tour di Brothers in Arms, bei ricordi. R.I.P. Jack», scrive John Illsey che pubblica una foto son Sonni e Knopfler ...