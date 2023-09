Morto a 68 Jack Sonni | chitarrista dei Dire Straits

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) –a 68 annidei. A dare la notizia è la stessa band. "Un triste addio al nostro vecchio amico, che ho conosciuto mentre lavorava al Rudy's Music Stop sulla 48th St – si legge nel post –era un vero appassionato di chitarra che amava suonare, suonare e parlare con chitarre e amplificatori tutto il giorno", scrive sul proprio profilo Mark Knopfler, il fondatore nel 1977 del gruppo britannico insieme al fratello David, a John Illsley e a Pick Withers. "Si è unito a noi in tournée durante l'era dei Brothers in Arms e subito si è ambientato bene.ha stretto amicizia ovunque andasse e mancherà ai suoi numerosi amici in tutto il mondo. I nostri ...

