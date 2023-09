Morta l’attrice Silvina Luna | il suo calvario iniziato con un intervento di chirurgia estetica

(Di sabato 2 settembre 2023) Aveva 43e modella argentinaper le gravi complicazioni seguite a undi. La notizia ha scosso l’opinione pubblica argentina, alimentando polemiche sui rischi nellaplastica. L’ex partecipante del “Grande Fratello” era ricoverata da più di due mesi presso l’Ospedale italiano di Buenos Aires. Soffriva di insufficienza renale a seguito di un procedimento realizzato dal medico Aníbal Lotocki, noto come “il chirurgo dei famosi”, nel frattempo interdetto dall’esercizio della professione. Nel 2011 le iniettò metacrilato, una sostanza non autorizzata dall’Agenzia del farmaco argentina (Anmat). Lotocki è stato condannato a 4 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dalla professione medica, ma ha presentato ...

