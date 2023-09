Morta la cugina di Rihanna | Tanella Alleyn aveva 28 anni Nel 2017 l’omicidio del cugino della popstar | Tavor

(Di sabato 2 settembre 2023) Lutto per. Èad appena 28la. Il decesso è avvenuto lo scorso 13 agosto, mentre i funerali sono stati celebrati questa settimana nella chiesa parrocchiale di St. George, alle Barbados. Seidopo l’assassinio di(il), ucciso a colpi di arma da fuoco nel giorno di Santo Stefano, un’altra dolorosa perdita per laera molto legata alla cantante: le due, infatti, sono cresciute insieme. Le causescomparsa28enne non sono state rivelate. La madre adottiva, però, ha confessato che una tac, eseguita poche settimane, primamorte,evidenziato la ...

