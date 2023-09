Morgan devolverà la metà del suo cachet di X Factor ai ragazzi discriminati per il loro orientamento sessuale | “Accetto la gogna se può servire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) “Ho chiesto a Fremantle e Sky di devolveredel miodi Xa una struttura di accoglienza perrifiutati dalle famiglie di origine per il, l’identità di genere o perché hanno avviato un percorso di transizione. Ho pensato all’importanza di accogliere, e questo concetto mi piacerebbe valesse anche per chi, come me, commette un errore”. Cosìdopo la serata al Festival della Bellezza di Selinunte degenerata in una sfuriata del cantautore al pubblico: “Ridi? Ma vai a casa tua che non te lo meriti lo spettacolo d’arte, non lo capisci, non è roba tua, sei molesto. Stai venendo a rompere i co***oni a me che vi ho dato una cosa. Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una ...