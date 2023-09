Moratti | «Lukaku? Che scemenza trattare sia con Juve che con Inter»

Intervenuto a Radio Bruno Firenze , Massimoha fatto un bilancio del calciomercato dell'Inter, con un focus anche su Romelu: ' Credo che i nerazzurri si siano rinforzati parecchio, specialmente a centrocampo con l'arrivo di ...Massimonon ha ancora dimenticato il 'tradimento' di Romelu, che mentre trattava con l' Inter flirtava con Juventus, Milan e forse con qualcun'altra, tant'è che alla fine del mercato s'è ..., clamorosa stoccata a. C'è Inter - Fiorentina eè preoccupato . Inter, il parere disul calciomercato. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze, l 'ex numero ...

Moratti: “Lukaku Ha fatto una scemenza nel trattare con Inter e Juve” ForzaRoma.info

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato dei nerazzurri e di Lukaku, passato a Roma in questo ultimi giorni di mercato. Moratti: "Lukaku, ...A Radio Bruno Firenze, Massimo Moratti è tornato sulla telenovela Lukaku. Dall’Inter e l’ipotesi Juve all’approdo a Roma per il belga, passando anche per la suggestione Milan. Le parole dell’ex ...