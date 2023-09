Monza | Palladino | 'Gasperini per me è stato un maestro | mi aspetto un'Atalanta agguerrita'

Allenatore: Gian Piero Gasperini(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marí, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. Allenatore: RaffaeleL'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà al Gewiss Stadium di Bergamo ildi Raffaele, per uno dei vari incroci lombardi presenti nel nostro campionato. Due squadre attualmente ...... con la vittoria di Sassuolo e Milan contro Verona e Roma, e le sfide che hanno preso il via alle 18.30, per la terza giornata del campionato di Serie A l'Atalanta ospita ile ...

Domani Atalanta-Monza, i convocati di Palladino: c'è subito il nuovo acquisto Colombo TUTTO mercato WEB

Gianpiero Gasperini cambia coppia offensiva: De Ketelaere e Scamacca prendono il posto di Lookman e Duvan Zapata, approdato alla corte del discepolo Juric; Raffaele Palladino ripropone ... Monterisi ...Formazioni ufficiali Atalanta-Monza - Ecco le scelte ufficiali di Gasperini e Palladino in vista di Atalanta-Monza, 3^ giornata di Serie A ...