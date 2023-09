Monza | Gagliardini | 'Che emozione tornare qui | sarò sempre un figlio di Zingonia'

(Di sabato 2 settembre 2023) Roberto, centrocampista del, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta: "Per me è...

Allenatore: Gian Piero Gasperini(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marí, Caldirola; Birindelli,, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. Allenatore: Raffaele PalladinoGasperini(3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli,, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All. PalladinoCLASSIFICA SERIE A:Milan* 9 punti; ...I figli del defunto presidente hanno deciso di affidare ila Galliani limitandone però le spese. Sono arrivati gli esperti svincolatie D'Ambrosio mentre dal Milan la giovane punta ...

Di seguito le ultime dai campi di Atalanta-Monza raccolte dagli inviati di TMW: Atalanta-Monza - Sabato 2 settembre, ore 20.45, Gewiss Stadium Arbitra.Uno dei due anticipi della terza giornata di Serie A che sono in programma alle 20,45 è quello tra Atalanta e Monza, che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Esordio casalingo stagionale per ...