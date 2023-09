Monterosi – Juve Stabia | i convocati di mister Pagliuca

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Guidoha reso nota la lista dei 26 calciatoriper il matchTuscia-, valevole per la 1^ giornata del campionato Serie C Now, in programma domani, domenica 3 settembre 2023, con inizio alle ore 20:45 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Portieri: Esposito, Signorini, Thiam Difensori: Bachini, Baldi, Bellich, Boccia, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi, Vimercati Centrocampisti: Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Marranzino, Maselli, Romeo Attaccanti: Bentivegna, Candellone, Piovanello, Piscopo, Rovaglia L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone C SquadraStabia Primo impegno di campionato alle porte, il debutto dellaStabia sarà in trasferta contro il. Guido Pagliuca, allenatore dei gialloblè, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara che si giocherà a Teramo, domenica 3 settembre ...... ore 20.45 Sabato 2 settembre Audace Cerignola - Messina: ore 20.45 Avellino - Latina: ore 20.45 Domenica 3 settembre Casertana - Monopoli: ore 16.15Stabia: ore 20.45 Potenza - ......primo match dell'era Zeman Ter con un pareggio per 2 - 2 assai beffardo all'Adriatico con la...reti bianche (una rarità per una squadra di Zeman) di Viterbo nell'annata 2021 - 22 tra il...

Biglietti Monterosi Juve Stabia: prezzo e dove acquistarli ViterboToday

Il tecnico gialloblù alla vigilia della prima di campionato: «Possiamo giocar bene o meno bene, ma nel calcio non può mancare il morso.» ...Chiude il mercato, apre i battenti il campionato (spezzatino) dei serie C. Juve Stabia in campo domani a Monterosi alle 20.45 per l’esordio stagionale con una rosa profondamente rinnovata, ...