Mondiali Busan | Bebe Vio oro nel fioretto paralimpico

(Di sabato 2 settembre 2023) Sabato super da ben quattro medaglie azzurre Prima giornata e prima vittoria per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo paralimpica di, in un sabato super da ben quattro medaglie azzurre. A salire sul gradino più alto del podio è ancoraVio Grandis che vince la gara difemminile B e conquista il quarto successo in altrettante tappe del circuito iridato (dopo Pisa, Nimes e Varsavia) dal ritorno dopo l’infortunio. Due gli argenti odierni, firmati da Andreea Ionela Mogos nelfemminile A e da Edoardo Giordan nella sciabola maschile A, mentre è di bronzo la prova di Matteo Dei Rossi nella sciabola maschile A. Continua a macinare vittorieVio Grandis. La fiorettista veneta vince anche aconquistando altri punti fondamentali per la qualifica alle ...

