Mohamed Al-Fayed morto | dal figlio perso nell' incidente con Lady D all' idea sulla famiglia Windsor | «Come Dracula»

Si è spento mercoledì 30 agosto 2023, all’età di 94 anni, Mohamed Al-Fayed, importante miliardario e imprenditore di successo. Nato il 27 gennaio 1929 ad Alessandria d’Egitto, è diventato inizialmente ...L'imprenditore egiziano ed ex proprietario dei grandi magazzini Harrods, Mohamed Al-Fayed è morto all'età di 94 anni. Lo riferisce la 'Bbc'. Il figlio di Mohamed Al-Fayed, Dodi morì il 31 agosto 1997 ...