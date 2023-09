Mohamed Al Fayed | morto a 94 anni l' uomo d' affari egiziano

'Tutti al Fulham sono stati incredibilmente rattristati nell'apprendere della morte del nostro ex proprietario e presidente,Al. Abbiamo un debito di gratitudine conper quello che ha fatto per il nostro Club, e i nostri pensieri ora vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento così triste'..."Tutti al Fulham sono stati incredibilmente rattristati nell'apprendere della morte del nostro ex proprietario e presidente,Al. Abbiamo un debito di gratitudine conper quello ...E' mortoal, il miliardario egiziano simbolo del self made man, già proprietario dei famosi magazzini inglesi 'Harrods e della squadra del Fulham. Una storia da romanzo di altri tempi, la sua, ...

Il miliardario egiziano Mohamed Al-Fayed è morto all'età di 94 anni: suo figlio Dodi fu compagno di Lady Diana Virgilio Notizie

Nato ad Alessandria in Egitto nel 1929, Mohamed Al Fayed ha costruito un impero commerciale in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 1970. Dopo la morte di suo figlio maggiore, ha ...Mohamed al Fayed, l'ex proprietario di Harrods il cui figlio Dodi rimase ucciso insieme alla principessa Diana in un incidente stradale, è morto all'età di ...