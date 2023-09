Miss Campania è la puteolana Sofia Viola

Leggi su ilblogdigio

(Di sabato 2 settembre 2023) Un’altra grande gioia per la nostra concittadina, la diciannovenne che ieri sera ha conquistato la fascia di2023 durante la Kermesse che si è tenuta a Solofra (AV). L’abbiamo raggiunta al telefono per intervistarla e chiederle come è nata questa fantastica esperienza. ”I concorsi di bellezza appartengono un po’ alla storia Il Blog di Giò.